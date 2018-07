Pro Tork vence sete categorias do Paranaense de Velocross

Equipe foi o destaque da etapa

A Pro Tork Racing Team foi o destaque da quinta etapa do Campeonato Paranaense de Velocross 2018 ao vencer sete categorias, além de somar outros bons resultados. O evento foi realizado no fim de semana, dias 28 e 29 de julho, no Motódromo Eduardo Rudnick, em Piên, cidade da região metropolitana de Curitiba.Jacson Keil venceu a VX1 e a Força Livre Nacional, além de ser o segundo na 230cc. Marcio Lago também ganhou duas, a VX3 Nacional e a VX4 Nacional, e foi o quarto na 230cc. Alex Júnior foi o mais rápido na TR100F Adulto e na 230cc e ainda conseguiu o quarto lugar na VX1. Para completar, Ana Fietz faturou a VXF Nacional.Também subiram ao pódio: Lucas Basso – segundo na VX2, Mateus Basso – terceiro na VX2, Paulo Stedile – quarto na VX3 Expecial, Rodil Júnior – segundo na VX3 Nacional e quinto na TR100F Adulto, Matheus Zerbatto – quarto na VX2, Anilton Ximenez – quarto na VX3 Nacional, e Alencar Krefta – terceiro na VX5 e quarto na VX4.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul e da NOS Energy Drink.