Pro Tork vence Supercross nos Estados Unidos

Num dos principais campeonatos de motociclismo do planeta

A Pro Tork, empresa de Siqueira Campos, começou o ano de 2018 no alto do pódio de um dos principais campeonatos de motociclismo do mundo, o AMA Supercross. Shane McElrath, da Troy Lee Designs/Red Bull/KTM, equipe patrocinada pela marca brasileira, venceu a 250cc na abertura da temporada, realizada em Anaheim, Califórnia – EUA.

O piloto repetiu o desempenho de um ano atrás, quando venceu a primeira etapa de 2017. Sob os olhares de um estádio lotado, ele ganhou a classificatória e o evento principal sem grandes dificuldades, provando que é um forte candidato ao título da categoria. Esta é sua quarta vitória profissional.

Seu desempenho foi muito comemorado. “A pré-temporada foi de muito trabalho, então, é realmente bom começar com uma vitória. Por mais que não parecesse técnica, a pista exigiu bastante. Estou feliz por me sobressair e pronto para lutar por mais vitórias ao longo da competição”, disse.

Confira o resultado da categoria 250cc:

1) Shane McElrath (KTM)

2) Aaron Plessinger (Yamaha)

3) Adam Cianciarulo (Kawasaki)

4) Joey Savatgy (Kawasaki)

5) Christian Craig (Honda)

6) Mitchell Oldenburg (Yamaha)

7) Justin Hill (Suzuki)

8) Chase Sexton (Honda)

9) Justin Cooper (Yamaha)

10) Kyle Chisholm (Yamaha)

A Pro Tork é patrocinadora oficial da Troy Lee Designs/Red Bull/KTM.