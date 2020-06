Pro Tork volta a acelerar com a Usual Racing na abertura da Copa Truck

Grande Final será às 13 horas deste domingo

A Copa Truck marcará o retorno do automobilismo brasileiro às pistas após mais de três meses sem competições devido à crise do Coronavírus. A abertura da temporada 2020 acontece neste fim de semana, em Cascavel, seguindo um protocolo rígido de segurança. E claro que a Pro Tork estará lá, acelerando com os brutos da Usual Racing.

Entre as medidas adotadas pela organização, estão portões fechados, sem a presença de público, profissionais restritos às atividades necessárias, devendo apresentar exame RT-PCR (com resultado negativo para COVID-19), uso obrigatório de máscara facial e viseira de acetato e distribuição das equipes em 11 mil metros quadrados de box.

“Conscientes da gravidade da pandemia, bem como das consequências na taxa de desemprego, nosso esporte está retomando cuidadosamente suas atividades em estrito acordo com as autoridades. Neste momento tão difícil, queremos dar o exemplo de uma retomada segura”, comenta Vanda Camacho, diretora geral da Mais Brasil, promotora da competição.

A transmissão do evento deve ocorrer de maneira similar a de outras etapas, com a realização de duas provas com cobertura ao vivo pela SporTV 2. A primeira disputa aconteceU no sábado às 16h, enquanto a segunda, que irá revelar os três primeiros classificados para a Grande Final, terá início às 13 horas do domingo.