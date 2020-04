Processado motorista de ônibus escolar que tentou seduzir criança

No Norte Pioneiro, o Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Siqueira Campos, apresentou ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra um servidor do Município de Salto do Itararé, que integra a Comarca. O homem, que é motorista de ônibus escolar da rede pública, é acusado de haver constrangido uma criança durante o trabalho.

Conforme a ação, os fatos ocorreram a partir de agosto do ano passado. A menina, de 14 anos, foi buscar o irmão menor na escola, quando o requerido chamou sua atenção de modo inadequado, chegando a lançar-lhe beijos. O mesmo aconteceu em outras ocasiões, sendo que numa delas a mãe da jovem estava presente – ela foi com a filha à escola para constatar a importunação, de conotação sexual, que passou a ser frequente. Os pais da adolescente registraram boletim de ocorrência e também comunicaram a situação à prefeitura.

Na ação, o MPPR sustenta que a conduta do motorista feriu princípios constitucionais da administração pública, notadamente os da moralidade e da legalidade. Se for condenado por ato de improbidade, o requerido pode sofrer sanções como perda da função pública e pagamento de multa. Pelos mesmos fatos, ele também responde denúncia criminal por importunação ofensiva.