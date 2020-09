Processo Seletivo contratará Profissionais de Saúde para a Polícia Militar

Veja como participar; leia o Diário Oficial

Foi publicado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná – SESP, no Diário Oficial, o edital de contratação temporária para 85 profissionais, sendo:

57 psicólogos;

15 médicos psiquiatras e/ou especialistas em saúde mental;

13 assistentes sociais.

As informações sobre este processo estão disponíveis no site da SESP ( http://www.seguranca.pr.gov.br/ ) e também no documento abaixo: