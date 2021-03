A ideia é promover condições ao consumidor que queira reequilibrar as contas e evitar a negativação

A iniciativa está inserida no conjunto de ações em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor. O PROCON de Santo Antônio da Platina, juntamente com a Associação Brasileira de Procons (PROCONSBRASIL) e a Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN), estão realizando o “Mutirão Virtual de Renegociação de Dívidas“, entre os dias 15 e 31 de março que acontece exclusivamente pela internet, através da plataforma de solução de conflitos WWW.CONSUMIDOR.GOV.BR

A ação dos órgãos de defesa do consumidor, terá o objetivo de tentativa de reestabelecer o equilíbrio do orçamento familiar. A iniciativa do PROCON de Santo Antônio da Platina, o PROCONSBRASIL programou com a FEBRABAN, a adesão das instituições financeiras, buscando viabilizar condições favoráveis ao pagamento, ao ajuste do valor das parcelas, a periodicidade dos pagamentos, a redução dos juros e multas e buscar soluções para a quitação do débito que o cidadão tenha com uma instituição financeira, por exemplo.

O PROCONSBRASIL revela que muitos consumidores que estão em débito deixam de procurar o Procon ou até mesmo seu banco por se sentirem constrangidos com a situação. Além disso, com as regras de restrições de circulação de pessoas e de atendimento do comércio, em função da pandemia, e os cuidados com a saúde, o uso da internet pode ser favorável também na defesa do direito do consumidor.Visualizar alterações (abrir em uma nova aba)

Para participar do mutirão online, basta o consumidor fazer o seu registro na plataforma WWW.CONSUMIDOR.GOV.BR , quando receberá um login e senha. Nesse momento, o consumidor fará o relato do seu problema, devendo informar que deseja participar do mutirão de renegociação de débitos. Após finalizar o registro, o banco ou instituição financeira tem o prazo de 10 dias para apresentar uma proposta ou resposta para o consumidor.

No momento do preenchimento do registro, é imprescindível que o consumidor informe corretamente seus telefones e e-mail para contato, pois esses dados facilitarão o atendimento por parte dos bancos e instituições financeiras participantes.

O PROCON de Santo Antônio da Platina , orienta ainda que no seu relato, o consumidor informe que está participando do mutirão, com a seguinte hashtag: #MutiraoProconsBrasil

Terminado o prazo de 15 dias para resposta do fornecedor, o consumidor passa a ter o prazo de 20 dias para avaliar o retorno dado pela empresa e se a resposta foi satisfatória.

O mutirão se dará exclusivamente mediante a plataforma do consumidor.gov.br .O

O Procon de Santo Antônio da Platina estará disponível para auxiliar os consumidores no preenchimento das informações através do telefone 43 3534 – 0981