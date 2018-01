Procurador-geral da Justiça faz piada com governador e ministro no Norte Pioneiro

Durante sessão solene no fórum de Ribeirão Claro

O procurador-geral de Justiça do Paraná. Gilberto Giacoia (foto principal) fez uma piada política durante sessão solene de entrega de título ao ministro José Antônio Dias Toffoli, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). Foi na noite desta sexta-feira,dia 12, diante de diversas autoridades importantes na mesa e na plateia. A brincadeira não desagradou o governador Beto Richa, também presente ao evento no fórum de Ribeirão Claro.

Richa, como é de domínio público, pertence ao PSDB, partido historicamente adversário do PT.Ele riu muito, parecendo ter se divertido.

Em seu discurso, Giacoia disse que o tucano tinha diversos compromissos em Curitiba, mas, quando soube que Toffoli estaria presente “fez questão de vir para cumprimentar o ministro”, o que causou gargalhadas em todos (foto abaixo).

Ocorre que o homenageado desde 1991 têm ligações com a esquerda, tendo sido consultor jurídico na Central Única dos Trabalhadores de 1993 a 1994, assessor jurídico da liderança do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados de 1995 a 2000, advogado de três campanhas presidenciais de Luiz Inácio Lula da Silva,por quem foi indicado para o cargo de Advogado-Geral da União, entre outras.

Ao final da solenidade, a reportagem do npdiario perguntou a várias personalidades e todos gostaram da pilhéria do dr.Giacoia. Inquirido se é amigo do governador, Toffoli sorriu e respondeu um lacônico “não”.

Na mesma chuvosa noite, o desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, presidente do Tribunal Regional Eleitoral também recebeu a Cidadania.

Também participaram da solenidade o presidente da Associação de Magistrados do Paraná, Frederico Mendes Júnior; o presidente do Tribunal de Contas, Durval Amaral; o conselheiro do TC Ivan Bonilha; os deputados estaduais Pedro Lupion e Luiz Cláudio Romanelli; o secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, José Richa Filho; o presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche, a promotora Kele Baena, e os prefeitos de Londrina, Marcelo Belinati, de Ribeirão Claro, Mário Pereira e Carlópolis, Hiroshi Kubo.

FOTOS: MARTINHO DE PAULA/ESPECIAL PARA O NPDIARIO