Procurador-geral de Justiça vistoria obra no Norte Pioneiro

Na manhã desta segunda-feira no centro platinense

O Procurador-geral de Justiça, Gilberto Giacoia, o prefeito Zezão Coelho, e os promotores Kele Cristiani e Diego Coqueiro vistoriaram as obras sede do Ministério Público do Paraná no Norte Pioneiro na manhã desta segunda-feira, dia três, na esquina das ruas Marechal Deodoro e Joaquim Ribeiro, centro de Santo Antônio da Platina.

A reforma e ampliação custará R$ 1.321.431,53 e deve estar concluída para inauguração até o primeiro semestra do ano que vem.

A Construtora Alvorada é a responsável.

Por enquanto, os profissionais do Gepatria (Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa) do MP funciona, provisoriamente, num prédio a poucos metros, na outra esquina (fotos abaixo).

A doutora Kele fez questão de agradecer entusiasticamente ao Procurador, pois foi ele quem autorizou a realização da obra, que vai trazer melhorias para os servidores e também para o público.

O jornalista Valcir Machado, a pedido,também acompanhou a visita.