Produtores familiares de Pinhalão recebem novas moradias

Imóveis foram construídos dentro das propriedades dos agricultores

Agricultores familiares de Pinhalão com renda anual bruta de até R$ 17 mil receberam nesta sexta-feira (20) as chaves de 24 casas novas, construídas dentro de suas propriedades pelo poder público. Com os subsídios governamentais, cada uma delas pagará apenas 4% do valor dos imóveis, financiado em quatro prestações anuais de R$ 285 pelo Banco do Brasil.

Cada unidade possui 47 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço interna. “O projeto arquitetônico foi desenvolvido pela Cohapar, que também fiscalizou todas as etapas de construção do empreendimento em conjunto com a administração municipal e a Emater”, informa o presidente da Cohapar, Nelson Cordeiro Justus, que participou da entrega das chaves.

Para o prefeito de Pinhalão, Sérgio Rodrigues, os investimentos beneficiam a economia local. “Além de estimular a permanência dos trabalhadores no campo com melhores condições de moradia, as obras movimentam o município, gerando novos postos de trabalho e renda no mercado de construção civil”, afirma.