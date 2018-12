Proerd forma mais 400 jovens alunos em Ibaiti

Instrutor é o soldado Paulo Elissandro de Oliveira

O Proerd -(Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) formou cerca de 400 alunos da rede Municipal de Ensino e escolas privadas de Ibaiti no mês de dezembro. A formatura aconteceu no Ipê Clube.

O evento foi organizado pela prefeitura através da secretaria municipal de Educação e tem como objetivo ensinar aos estudantes boas estratégias de tomada de decisão para ajudá-los a desenvolver habilidades que os permitam conduzir suas vidas de maneira segura e saudável.

O Proerd é desenvolvido nas escolas com a parceria da Polícia Militar e da família. O instrutor do programa no município, o soldado Paulo Elissandro de Oliveira, desenvolveu um trabalho significativo com os alunos, preparando-os para enfrentar o futuro com coragem de dizer NÃO àquilo que possa lhes fazer mal. Prevenir é a solução, sabe-se o quanto as drogas deixam as pessoas violentas e infelizes e todos sofrem as consequências, seja direta ou indiretamente.

Hoje a Polícia Militar não atua somente na área repreensiva, mas também na prevenção e educação do cidadão. O mérito dessa formação é de uma parceria compartilhada entre a Polícia Militar, Administração Municipal através da Secretaria Municipal de Educação, professores e principalmente da família que é o centro na formação do caráter das crianças.