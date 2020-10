Professor católico é candidato a vereador em Santo Antônio da Platina

Ele tem 32 anos, é casado, tem três filhos e mostra discernimento político

Leandro Santos (fotos), candidato a vereador do PODEMOS em Santo Antônio da Platina, visitou o npdiario. Sua campanha, segundo informou, vem ganhando cada vez mais apoiadores, desde as pessoas mais simples até profissionais renomados de diversas áreas.

Com 32 anos de idade, Leandro trabalhou por dez anos como professor de Matemática no Ensino Fundamental e Médio. Atualmente, é professor de uma faculdade da região. Possui três pós-graduações na área da Educação, e também se formou em Direito recentemente.

É casado há oito anos com Jaqueline, enfermeira do município, e tem três filhos: a Susan (sete anos), a Sara (quatro) e Samuel (um).

Participa da Renovação Carismática há 15 anos e foi escolhido para ser o candidato acompanhado pelo movimento. Membro ativo da Igreja Católica, atua como cantor, pregador e ministro. Também é compositor católico e utiliza o canal “Leandro Santos Oficial” para lançar suas músicas no Youtube. O canal possui mais 160 mil visualizações.

Ao ser perguntado por que se candidatou, respondeu: “Aceitei esse desafio porque sempre gostei de acompanhar a política e senti que chegou a hora de me candidatar. Não se trata de um projeto pessoal, mas sim um projeto coletivo. Sei que esse é um tema muito complexo, muitas vezes mal compreendido, mas resolvi dizer o meu sim a esse chamado”.

Na live de lançamento da sua campanha nas redes sociais, Leandro Santos recebeu muitos elogios pela postura sincera e pelo conhecimento demonstrado: “Minha campanha é pautada na verdade. Não estou aqui para enganar as pessoas com promessas vazias, mas quero conscientizá-las sobre o verdadeiro papel de um vereador”.

Apresenta ainda o podcast “Dialogando”, um programa de áudio semelhante ao rádio, que é enviado por Whatsapp. Em cada episódio, recebe um entrevistado diferente para debater sobre assuntos de impacto na sociedade. Já participaram deputado, prefeito, vereadores, profissionais da Saúde e da Educação.

É filiado ao Podemos, mesmo partido do atual prefeito, o Professor Zezão, que tem como vice o Chico da Aramon. Tem o apoio do Deputado Federal Diego Garcia(Podemos) e do Deputado Estadual Evandro Araújo(PSC).

Defensor de um mandato participativo, o postulante divulgou seu número de celular para atender à população: “o número que eu uso hoje será o mesmo que, caso eleito, usarei durante o mandato”. E complementou: “vou abrir mão do meu emprego durante o dia para desempenhar bem as funções de vereador, afinal como o vereador pode fiscalizar se não tiver tempo para isso?”.