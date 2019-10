Professor do Colégio Rio Branco recebe título de doutor em Educação

Ele reside em Joaquim Távora

O professor tavorense Fábio Antônio Gabriel (fotos) recebeu nesta segunda-feira, dia 30, o título de Doutor em Educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Foi orientado pela Prof.ª Dr.ª Ana Lúcia Pereira em seu tema da formação de professores de Filosofia com enfoque no estágio supervisionado.

Após três anos e meio de pesquisas, defendeu sua tese para uma banca composta por cinco examinadores que o consideraram apto a receber a titulação de doutor.

Licenciado em Filosofia, bacharel em Teologia, especialista em Ética, mestre em Educação e, a partir de agora, doutor em educação.

Autor de artigos sobre educação e ensino de filosofia, conta com muitos livros publicados. Maiores informações sobre o professor podem ser encontradas no site www.fabioantoniogabriel.com

Hoje, diante de mais uma árdua etapa vencida, diante da conquista do título de doutor em educação, Fábio Gabriel manifesta seus agradecimentos: “Agradeço a Deus, a meus pais, a minha irmã, a familiares, a amigos, a docentes e discentes do doutorado em educação da UEPG, a todos que contribuíram para que eu recebesse esta titulação. Ser doutor em educação implica um compromisso maior com a educação pública. Particularmente, agradecimentos à CAPES/Fundação Araucária pela bolsa de estudos”, assinalou.