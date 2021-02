“Docência: processo do aprender e do ensinar” (Volume 5) com 17 artigos pode ser acessada gratuitamente

O professor Fábio Gabriel (fotos) lançou, nesta semana, a coletânea “Docência: Processo do Aprender e do Ensinar”, que organizou em parceria com os professores doutores Alfredo Moreira da Silva Junior (UENP- Jacarezinho); Ana Lúcia Pereira (UEPG – Ponta Grossa) e Claudinei de Camargo Sant’Ana.

Participam da obra mestres e doutores, além de pós-doutores de diversas instituições de pesquisa brasileiras, além de alguns pesquisadores internacionais. A iniciativa – que também pode ser apreciada pela Internet já que que é ebook também – possui 383 páginas que abordam reflexões sobre teoria e prática da docência no contexto contemporâneo.

“Os textos apresentados resultam de atividades e de pesquisas acadêmicas individuais e/ou de parcerias realizadas por professores-pesquisadores que atuam em diferentes instituições e grupos de pesquisa, mas que, em comum, refletem a preocupação de pensar de forma sistematizada e acadêmica a docência. Também os textos apresentam uma preocupação tanto com as práticas docentes quanto com seus fundamentos, com destaque para os registros de práticas docentes em tempos de distanciamento social, em virtude da pandemia da Covid-19, que nos levou ao ensino remoto” , afirma a prefaciadora Profa. Dra. Vanessa Campos Mariano Ruckstadter da Universidade Estadual do Norte Pioneiro /Campus Jacarezinho.

A coletânea pode ser acessada gratuitamente no link:

http://www.fabioantoniogabriel.com/images/ebook_docencia_2.pdf ou no site www.coletaneascientificas.com

Fábio AntÔnio Gabriel é doutor e mestre em Educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Licenciado em Filosofia; bacharel em Teologia; licenciado em Letras. Especialista em Ética; especialista em Ensino de Filosofia e Sociologia; especialista em Ensino Religioso.

Foi bolsista de doutorado CAPES/Fundação Araucária. Tem experiência docente no ensino superior e no ensino médio. Áreas de pesquisa: Ensino de Filosofia; Estágio Supervisionado; Ética; Filosofia Contemporânea; Formação de Professores; Ensino Religioso. Leciona Filosofia no Colégio Estadual Rio Branco, de Santo Antônio da Platina e reside em Joaquim Távora.