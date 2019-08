Professor Quatiguaense lança obra para educadores

Professor de Língua Portuguesa e Inglesa no Instituto Federal do Paraná – IFPR – campus de Jacarezinho. Possui experiência na educação básica e no ensino super ior atuando como professor de Língua Portuguesa e Inglesa. Mestre em Estudos da Linguagem pela UEL – Universidade Estadual de Londrina.,é Doutorando em Psicologia pela UNESP de Assis-SP.

Líder do grupo de pesquisa ensino, cultura, linguagem e suas tecnologias (GECLIT/IFPR) e participante do grupo de pesquisa Epistemologia e Psicologia: processos e contextos de desenvolvimento humano (UNESP). Leciona na especialização e ministra palestras e cursos de capacitação para professores da educação básica com os seguintes temas: Leitura e formação de leitores, produção textual, tecnologias na educação, identidade escolar e projetos de aprendizagem significativa no ambiente da escola.