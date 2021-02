Crime ocorreu no campus da Universidade Estadual do Norte do Paraná em 2018

Está prevista para esta quinta-feira, dia 11, em Cornélio Procópio, a sessão do Tribunal do Júri de julgamento do réu acusado de ter matado o diretor do campus da Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp) em 2018. Ele foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná por homicídio triplamente qualificado (uso de meio cruel, motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima).

O crime aconteceu no campus da UENP na noite de 20 de dezembro daquele ano, após o réu, doutor em economia, Laurindo Panucci (foto principal) também professor da instituição e apontado como autor do crime, combinar por telefone um encontro com o diretor, Sérgio Roberto Ferreira (foto, cabelos grisalhos), 60.

A vítima foi morta em seu gabinete, a golpes de machadinha (foto).

De acordo com a denúncia, oferecida pela 2ª Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio, e que também atuará no Júri, a motivação teria sido uma advertência da direção da universidade, recebida antes pelo professor.

Após o assassinato, Panucci, formado em Contabilidade, fugiu para a cidade de Teodoro Sampaio, interior paulista, porém foi preso e confessou o homicídio.

O julgamento está previsto para começar pela manhã, no Plenário do Fórum de Cornélio Procópio.