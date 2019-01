Professor que matou diretor deve pegar mais de 20 anos

Criminalistas apontam sentença alta

O professor Laurindo Panucci Filho, assassino confesso do diretor do campus da Universidade Estadual do Norte do Paraná em Cornélio Procópio, Sérgio Roberto Ferreira, 60 anos, morto com vários golpes na cabeça, deve receber uma sentença de pelo menos 20 anos de reclusão. A denúncia da 2ª Promotoria de Justiça pediu condenação por homicídio triplamente qualificado (uso de meio cruel, motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima).

Para dois criminalistas ouvidos pelo npdiario, guardada a prudência e a subjetividade de avaliar um caso sem acesso ontegral aos autos, é bastante provável que o réu receba uma condenação severa.

O homicídio aconteceu na noite de 20 de dezembro, após o autor, professor da instituição, haver solicitado por telefone um encontro com o diretor,que atendeu o professor em seu gabinete e foi atacado a golpes de cutelo, uma espécie de machadinha.A motivação teria sido uma advertência da direção recebida pelo criminoso, que foi preso em flagrante na sequência em Teodoro Sampaio, cidade do interior paulista, onde permanece encarcerado.

O advogado de Santo Antônio da Platina, Leonardo Góes de Almeida (foto) afirmou: “se matou de forma premeditada tem uma qualificadora pela traição, porque tem uma relação de confiança entre os envolvidos; confirmado o meio cruel e o motivo fútil, uma reação desproporcional… A partir do momento que há mais de uma qualificadora, aí o juiz considera isso como circunstância desfavorável ao réu, ou seja, a legislação prevê de 12 a 30 anos nesses casos”.

Opinião idêntica manifesta o advogado de Joaquim Távora/Guapirama/Quatiguá, Paulo Oliveira, “pela situação que se apresenta é possível prever mais de 20 anos”, declarou, mencionando as qualificadoras, “foi um assassinato chocante”, adicionou.

