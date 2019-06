Professor Zezão acelera projetos em Curitiba

Esteve na Capital com coronel Diniz e Panegada

O prefeito Professor Zezão(PHS) esteve em Curitiba nesta sexta-feira, dia 31, buscando viabilizar mais recursos e agilizar iniciativas já aprovadas e outras em tramitação para Santo Antônio da Platina.

Na foto, na Casa Civil, junto com os secretários de Planejamento, Airto Diniz, e de Obras, Everton José Panegada;

O grupo visitou diversos órgãos e secretarias objetivando,por exemplo, a liberação dos 500 mil reais da reforma do Pronto Socorro Municipal,obras de infra-estrutura, pavimentação, abastecimento, revitalização do centro, entre outras.

São 27 projetos protocolados só na Capital paranaense, sem mencionar aqueles registrados em Brasília.

A administração mantém a transparência e o atendimento em todos os setores,buscando sanar eventuais e pontuais problemas.

A viagem foi bem sucedida e, ao longo de 2019, muitas novidades positivas serão divulgadas, conforme garantiu o chefe do executivo.