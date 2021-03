Oposição tentou desidratar prefeito com declaração desinformada de um vereador

A votação do Projeto de Lei 7/2021, aprovada em primeira votação por oito votos a um na noite desta segunda-feira, dia 22, no Legislativo de Santo Antônio da Platina, se tornou controversa por conta do uso político e equivocado por parte da oposição. A iniciativa simplesmente autorizava abertura de crédito adicional especial e se transformou em acusações improcedentes de mau uso do dinheiro público e suposta irresponsabilidade do prefeito Professor Zezão (fotos).

A opinião, inocente mas desinformada, de um vereador, virou massa de manobra para crédulos bem intencionados ou os inconsequentes de sempre.

A explicação é muito simples. A verba de pouco mais de R$ 1,5 milhão trata-se de uma reposição do Fundo de Participação dos Municípios, que é a maior fonte de arrecadação tributária em todo o país para as cidades.

“O FPM de 2020 foi menor do que o de 2019. Aí, o governo federal… A União, completou essa diferença e enviou esse dinheiro no final de dezembro e não teve tempo hábil para incluir no Orçamento platinense de 2021, por isso foi aberto neste ano. Não é e nem teve nada a ver com o recurso, de R$ 2.930.000,00 destinado para o combate da Covid-19”, detalhou o chefe do executivo, adicionando: “esses R$ 1,5 milhão veio especificamente para complementar a diferença do FPM”.

Segundo o próprio TCE (Tribunal de Contas do Estado) Santo Antônio da Platina é um dos quatro municípios que melhor aplicou o recurso entre todos do Paraná (são 399 ao todo), “estamos investindo muito mais do que isso para o combate da Covid-19, contratando agora, por exemplo, dez novos técnicos de enfermagem e mais nove enfermeiros… Não houve absolutamente nenhum desvio, má fé ou gestão temerário, são apenas intrigas inverídicas e interpretações maldosas da oposição. A administração segue firme, forte e transparente nessa luta, que é de todos contra a pandemia”.

Veja aqui também a contratação de mais profissionais:

http://www.controlemunicipal.com.br/site/diario/publicacao.php?id=175282&id_cliente=37&fbclid=IwAR3IekxrbWbFm4C0oQRmbFEulprMe5JWM8WSDm9NVn8ZOIWVFBoXzm9iLeA

E aqui, a lei específica sobre o repasse de recursos contra a Covid-19:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14041.htm?fbclid=IwAR29PitaIqs9dP2WoHJtAELXLoksR2GE7eTsyxkSxb9nxbp_Dfl7IDDdDRc