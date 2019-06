Professora de Joaquim Távora dá aula de ballet lúdico

Atua também em Quatiguá, Carlópolis e Siqueira Campos

Luciana Vilas Boas (fotos), 33 anos, coreógrafa e professora de ballet desde 2016 em Joaquim Távora, explica como é importante trabalhar com ludicidade com as crianças. Lúdico tem origem no latim Ludus, que remete a jogos e brincadeiras.

“Quando a professora oferece informação aos alunos está atuando como representante do processo cultural”, assinala Luciana, que em 2016 fez três cursos de Ballet Clássico com a professora e bailarina Fernanda Sandoval, da Escola Bailado.

Ela ressalta a relevância desse aprendizado para sua formação, pois sentia que faltava algo, foi quando mergulhou em estudos sobre um ballet divertido e mais dinâmico, o que, segundo sua avaliação, contribui para mais disciplina e continuidade dos estudos para os alunos.

Com essa mentalidade e bastante disposta, a professora, que é casada e tem três filhos, conheceu o trabalho de Simone Duarte, bailarina e diretora da escola Sapatilha Dourada, onde eu fez o curso em dezembro de 2018 no Rio de Janeiro, “me abriu horizontes, fez uma metanoia, uma mudança de pensamento, sobre o que eu sabia sobre o ballet”, afirma, entusiasmada.

Desde então, aplica o método nas suas aulas, tendo sido “eficaz e encantador, pois é assim que eu trabalho até hoje, encantando crianças”, adiciona.

Luciana, hoje, atua em seu estúdio na cidade de Joaquim Távora, com turmas também em Quatiguá, Carlópolis e Siqueira Campos, “um ballet divertido que vem desenvolvendo mais de 80 alunas e fazendo a norte-pioneirense se tornar uma professora realizada: “Sou grata a Deus pelo privilégio de ensinar e às minhas alunas e mães por confiarem em meu trabalho”, finaliza.

