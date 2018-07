Professora morre em acidente entre Ribeirão do Pinhal e Jundiaí do Sul

Vítima tinha 41 anos

A professora municipal (dava aulas atualmente em Abatiá) Leonora Benites (foto), de 41 anos,morreu atropelada por um ônibus em torno de 11 horas desta segunda-feira, dia 23, no KM 83 da PR-218.O coletivo seguia Jundiaí do Sul sentido Ribeirão do Pinhal e atropelou a mulher.

Foi uma colisão violenta com fraturas expostas e a vítima perdeu a vida na hora.As Polícias Civil e Militar atenderam a ocorrência.



Logo após o acidente, muito nervoso, o motorista se dirigiu até a Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal e alegou que a mulher teria se jogando na frente do veículo, sugerindo suicídio, o que não ficou comprovado.

O ônibus é da Luma Tur (placas de Cornélio Procópio),porém o condutor disse ter comprado e ainda não transferido em seu nome.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Jacarezinho.Depois, entregue para familiares, está sendo velado na Capela São Carlos e será sepultado no cemitério de Ribeirão do Pinhal na manhã desta terça-feira, dia 24.