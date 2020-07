Professora platinense lança sua auto-biografia

Texto possui várias crônicas, poemas e depoimentos familiares

A professora aposentada Marlene Messias Guidelli (fotos) escreveu e está lançando sua auto-biografia em Santo Antônio da Platina.

Aos 67 anos, casada com José Guidelli,77, tem um filho, o também professor Giovani,

São crônicas e poemas em meio a narrativa linear de sua trajetória familiar e profissional.

Com o título Perseverança para uma Vida Melhor, pela editora Saramago, relata sua vida desde criança, com dificuldades e alegrias, fala de “assombrações” e de quando se perdeu em Curitiba.

Trata de sua profissão como carinho citando onde prestou serviços nos diversos estabelecimentos de ensino.E se mostra saudável e ativa.

Os problemas e satisfações são alinhavados com uma linguagem coloquial, o que facilita a leitura.

“Sou uma mulher realizada e feliz”, afirma, sorridente.

Mais informações podem ser obtidas neste Celular/WhatsApp: (43) 92000-4313.