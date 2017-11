Professora platinense sai da UTI após infarto

Ela está apenas em observação

A professora de inglês na rede estadual e no Sesi (Serviço Social da Indústria) em Santo Antônio da Platina, Lilian Junqueira de Castro (fotos) foi retirada da Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital João Freitas, em Arapongas.A jovem de 30 anos está bem, estável e deve receber alta a qualquer momento.

Lilian está num quarto, consciente e em observação.

Ela, que tem um filho e também é atriz amadora, sofreu um infarto e teve que ser socorrida no domingo, dia 26, em torno das 10h50m pelo helicóptero do governo do Paraná.

A aeronave pousou no estádio José Eleutério da Silva e transportou a moça para o Hospital João Freitas, em Arapongas, “muito obrigada pelas orações,estou bem, fiquei muito feliz e emocionada com as mensagens”, afirmou nesta segunda-feira, dia 27.



Lembre do caso: https://npdiario.com/noticias-da-regiao/professora-que-sofreu-infarto-fica-estavel-e-sem-risco-de-morte/