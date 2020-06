Profissionais da saúde mostram comprometimento e orgulham platinenses (vídeo)

Esforço diuturno enobrece ainda mais a atividade

Noites e madrugadas insones; distância de amigos e familiares; críticas injustificadas de parte da população; sem lazer…Esse é o cotidiano da maioria dos profissionais da saúde municipal de Santo Antônio da Platina. Alguns dos principais visitaram o npdiario para detalhar suas atividades. O ânimo prossegue inalterado. Ainda bem que milhares acreditam, respeitam e homenageiam essa gente dedicada e competente.

Estiveram no jornal Josiane Aparecida Teixeira(Coordenadora da Vigilância Epidemiológica), Fernanda Sanches(Coordenadora do Pronto Socorro), Gislaine Galvão Inácio dos Santos(Secretária Municipal de Saúde),Tatiane Néspoli Cabrera(Diretora de Vigilância em Saúde);Eliézer de Freitas Ribeiro(Diretor do departamento municipal de Saúde),Luana de Cássia Baião Inácio (Coordenadora Estratégica da Saúde da Família),João Batista Pereira (Supervisor de Endemias) e Beatriz Nogueira Rosa(Coordenadora da Vigilância Sanitária).

São quase 400 servidores trabalhando para reduzir e tratar os casos da Covid-19, diminuir a dengue, estimular e efetivar campanhas, fazer vacinação, enfim combater todo tipo de patologia.

A dengue parece não assustar tanto, os números arrefeceram, mas ainda persiste a irresponsabilidade de muitos, deixando lixo e água a céu aberto, por exemplo.

O novo coronavírus trouxe ainda mais angústia pela inexperiência de toda a comunidade sobre o assunto. Enterros sem velórios é algo assustador.

E a turma continua no serviço. E o dia a dia de atendimento e acompanhamento de pacientes com hipertensão arterial, quem fratura ossos, apresenta doenças degenerativas, grávidas…

A humildade e a generosidade são tão grandes que fazem questão de elogiar também todos dos Hospitais Nossa Senhora da Saúde e Regional do Norte Pioneiro, clínicas e médicos particulares, agentes comunitários, recepcionistas, telefonistas, fiscais, enfermeiro(a), técnico(a)s de enfermagem, voluntários em todas as áreas, motoristas,agentes administrativos, agentes de endemias, vigilantes, UBSs, dentistas, auxiliares de serviço público,farmacêuticos, agentes comunitários de saúde, profissionais de laboratórios, secretárias etc.

Quando esse tempo passar,e vai passar, para essas criaturas do Bem a comunidade será eternamente grata.

FOTOS: ROBERTA RODRIGUES/ESPECIAL PARA O NPDIARIO