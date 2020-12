Conheça o método sem sair de casa; especialista garante sucesso

Evelyn Gouveia (foto), de 25 anos, é acadêmica de Fisioterapia e ingressará agora no último ano da graduação.

Ela, atualmente, trabalha com ventosaterapia e realiza seus atendimentos home care, no conforto da casa do cliente.

A ventosaterapia é um tipo de tratamento natural, no qual são usadas ventosas para melhorar a circulação sanguínea em um local do corpo. Para isso, elas criam um efeito de vácuo, que suga a pele, e resulta em aumento no diâmetro dos vasos sanguíneo. À vista disso, existe uma maior oxigenação dos tecidos, permitindo a liberação de toxinas do sangue e do músculo com mais facilidade.

Assim, muitas vezes usada no tratamento da celulite, pois o aumento da circulação de sangue pode reduzir o aspecto da casca pele de laranja. Além disso, a ventosaterapia também combate a dor muscular, já que a diferença de pressão causada pelo vácuo desloca a pele do músculo e aumenta a quantidade de sangue, tendo uma ação relaxante.

