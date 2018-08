Programa de alimentação saudável beneficia cinco cidades do NP

Bandeirantes, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Joaquim Távora e Ibaiti

Treze cidades do Paraná já se habilitaram para obter recursos dos programas Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias, executados pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. O objetivo do Governo do Estado com as duas iniciativas é dar condições para que os municípios ofereçam alimentação saudável a baixo custo para a população.

Nesta sexta-feira (24), a governadora Cida Borghetti foi conhecer uma das unidades beneficiadas pela parceria entre Estado e município. Acompanhada do prefeito Rafael Greca, ela esteve no restaurante Rui Barbosa, instalado na área central de Curitiba (fotos).



“É um programa essencial para dar mais qualidade de vida, principalmente às pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social”, disse. “Temos sido parceiros dos municípios para que estimulem a alimentação saudável e atendam a quem mais precisa das políticas públicas assistenciais”, acrescentou.

O restaurante popular Rui Barbosa serve cerca de 1,8 mil refeições diariamente, ao custo de R$ 2. O objetivo é estimular os hábitos alimentares saudáveis utilizando os produtos da agricultura familiar nas refeições que são vendidas a preços acessíveis.

As cozinhas comunitárias podem ser implementadas nos municípios de pequeno e médio porte. Até agora, seis municípios foram beneficiados com o apoio da Secretaria da Agricultura e do Desan (Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional): Bandeirantes (R$ 135.419,09), Cornélio Procópio (133.908,14), Jacarezinho (R$ 150 mil), Joaquim Távora (R$ 144.016,97), Ibaiti (148.963,32) e Mato Rico (R$ 82.459,71). Só do Norte Pioneiro, são mais de R$ 700 mil de investimentos.

Como nos restaurantes populares, as cozinhas comunitárias também oferecem refeições saudáveis a preços acessíveis para o mesmo público beneficiário e ainda para a merenda escolar. O limite financeiro do apoio para compra de material permanente e de consumo é de R$ 150 mil por município.



ADESÃO – Para participar dos programas, o município precisa apresentar Plano de Trabalho, regularidade fiscal, encaminhar os projetos completos da unidade a ser construída, como projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico, água pluvial, esgoto, cobertura, sondagem, orçamentos, além de apresentar licenças do Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária.

“A adesão é voluntária e o município interessado fica responsável pela manutenção da equipe que vai trabalhar nos restaurantes e os demais custos”, disse a chefe do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional, Valéria Nitsche.