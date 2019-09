Programa foca empresas do comércio varejista de Cambará

Para melhorar a gestão

A mercearia de Gabriela Cordeiro Moreira funciona há mais de três anos em Cambará. Com a intenção de buscar novos conhecimentos e melhorar a gestão, a empresária participou neste segundo semestre do Varejo Mais em Ação e registrou aumento de dez novos clientes a cada semana desde que começou a implantar o que aprendeu.

Gabriela foi uma das participantes que integraram o ciclo de 2019 do programa. A iniciativa, que foi concluída neste mês de setembro, atendeu 20 empresas que passaram por diversas capacitações que visavam tornar os negócios mais atrativos, lucrativos e competitivos. A ação foi promovida pelo Sebrae/PR e Fecomércio PR, Sesc, Senac, com apoio da Associação Comercial e Empresarial de Cambará (Acec) e Sala do Empreendedor.

“Atribuo esse aumento do fluxo de pessoas especialmente ao módulo de marketing digital. Eu já utilizava as redes sociais, mas não tinha frequência. Com o aumento de postagens eu tive mais engajamento e cresceu o número de clientes. Também mudei a forma como faço o balanço interno e a organização das prateleiras. Minha mercearia está mais organizada e eficiente”, relatou a empreendedora. Também investiu em jornais da internet.

Outro participante que está comemorando os resultados obtidos na capacitação é Bernizal Amadei Júnior, proprietário de duas lojas que comercializam brinquedos, presentes e papelaria. “Modifiquei o layout das lojas, implantei ferramentas de avaliação para os clientes e novas práticas de gestão interna, como o descritivo do plano de trabalho, compartilhamento de metas e bonificação. Já estou sentindo os efeitos, além de um ambiente mais organizado, os colaboradores estão mais engajados e aderiram as propostas”, contou.

As micro e pequenas empresas são desafiadas diariamente a melhorar o ambiente da empresa, otimizar sua gestão e atender melhor seu cliente”

Durante as 32 horas de capacitação e outras quatro dedicadas a consultorias individuais, o programa promoveu o autodiagnóstico da empresa, a elaboração de um plano de ações, propostas de melhorias no ambiente e visual de loja, eficácia da gestão financeira, performance no atendimento e vendas e estratégias de marketing digital.

Camila Eduarda dos Santos, consultora do Sebrae/PR, destacou que “as micro e pequenas empresas são desafiadas diariamente a melhorar o ambiente da empresa, otimizar sua gestão e atender melhor seu cliente. Por isso, Sebrae/PR e Fecomércio programaram um programa para auxiliar estas empresas a melhorar sua performance, tornarem-se mais competitivas e encantar cada vez mais seus clientes.”

A consultora lembrou ainda que o encerramento do programa contou com palestra organizada pelo Senac sobre vendas e atendimento para 70 funcionários dos negócios participantes. “O grupo de colaboradores foi estimulado a buscar melhorias, como vender mais e melhor, e a fazer crescer a empresa, ambiente adequado para que os empresários implantem as novas técnicas que aprenderam durante o Varejo Mais em Ação”, finalizou.