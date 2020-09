Programa Paraná Fala Inglês da UENP continua online durante pandemia

site Para inscrição e informações adicionais, acesse o

Com suspensão das atividades presenciais na Universidade Estadual do Norte Pioneiro (UENP), como medida de contenção da pandemia de Covid-19, os cursos do Programa Paraná Fala Inglês (PFI), para o segundo semestre, continuarão a ser ofertados na modalidade on-line.

Para melhor atender a comunidade acadêmica, a equipe de professores investe na busca e no aprimoramento constante de recursos educacionais, como Google Classroom e Google Meet, bem como na utilização do material didático da Smrt English (empresa canadense especializada em ensino de inglês, com atuação em diversos países).

Além dos cursos regulares, ofertaremos, também, duas turmas de Inglês Acadêmico Intermediário exclusivas aos alunos da Iniciação Científica sendo, uma para escrita de abstract e, outra, para escrita de artigo científico. Esses cursos terão a duração de 30 horas, com 25 vagas cada, e será voltado à familiarização com os gêneros textuais da esfera acadêmica. Como pré-requisito, os alunos interessados deverão ter proficiência B1 em Língua Inglesa, de acordo com o Quadro Comum Europeu.