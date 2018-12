Programação de Natal em Jacarezinho terá de desfile de moda até orquestra

Recreação infantil, coral,teatro e passeio de trenó

A programação natalina em Jacarezinho este ano contará com diversas atrações, desde recreação infantil até desfile de moda e apresentações. O comércio começa a atender em horário estendido até às 22 horas a partir desta quarta-feira, dia 12.

Na mesmo dia, haverá a chegada do Papai Noel. Às 19 horas um cortejo com a fanfarra do Colégio Rui Barbosa descerá a Rua Paraná, até a Praça Rui Barbosa. Depois, às 20 horas haverá apresentação do coral Renato Azzolini nas sacadas e janelas da Secretária Municipal de Educação Cultura e Esportes de Jacarezinho, em frente à praça.

A recreação infantil gratuita com tobogã e cama elástica estará esta todos os dias no horário de comércio, na Praça Rui Barbosa, das 19 às 22 horas. No dia 13 (quinta-feira) estará aberta a Casa do Papai Noel das 20 às 22 horas, também na praça.

No dia 14 (sexta-feira) haverá às 19 horas encenação do Nascimento de Jesus com direção de Terezinha Franco. A Orquestra Silas Peixoto se apresenta às 19h30 na Rua Paraná. Das 20 às 22 horas haverá ainda passeio de trenó na Praça Rui Barbosa.

No sábado, a programação começa às 14 horas estarão contando histórias em frente à livraria Jubileu na Rua Paraná, além da recreação das 14 às 17 horas.

O desfile de moda dos lojistas associados à ACIJA (Associação Comercial e Industrial de Jacarezinho) acontece na segunda-feira (17) às 19 horas em frente a Pernambucanas. A Orquestra Silas Peixoto volta a se apresentar às 19h30min em frente à Padaria Molini’s.

No dia 18 (terça-feira) acontece novamente o segundo dia do desfile de moda. Na sequência, às 20 horas acontece apresentação do grupo teatral de adolescentes de Jacarezinho com a peça “Esperança nos Homens“.

Às 19 horas do dia 19 (quarta-feira) acontece o Festival Gospel. Na quinta-feira (20) no mesmo horário acontece à apresentação da escola de música da Vilórgão 30 anos e na sequência, 20 horas começa o Festival de Talentos.

Um dos pontos altos da programação acontece no dia 21 (sexta-feira) às 19 horas na escadaria da Catedral na Avenida Getúlio Vargas com a apresentação da Orquestra “Contraponto” de Londrina. Às 21 horas, acontece a peça “Três Fradinhos” em frente ao Cine Iguaçu.

O sábado dia 22 será o último dia de programações com o passeio de trenó das 13h30min às 17 horas. Também no mesmo horário funciona pelo último dia a recreação infantil gratuita com tobogã e cama elástica.