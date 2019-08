O Pescador tem programação especial para Dia dos Pais

Em Ribeirão do Pinhal

No próximo domingo, 11 de Agosto, o complexo de lazer O Pescador em Ribeirão do Pinhal preparou uma programação especial em comemoração ao Dia dos Pais.

Além da paisagem exuberante, pesca esportiva e o pedalinho, os visitantes poderão desfrutar de um cardápio completo com petiscos, filés, bifes e acompanhamentos diversos. Uma vasta carta de cervejas, drinks e sobremesas também estará à disposição de todos.

Especialmente no Domingo dos Pais, na compra do prato um Ojo de Bife os clientes ganharão uma cerveja lager ou um açaí na tigela.

As atrações musicais começam a partir das 12h30 com a apresentação de Lincon Fiori, e às 16h30 será a vez de Felipe Luari tocar o melhor do MPB.

Além disso, a loja de importados possui diversas opções de lembranças que os visitantes poderem escolher para o seu pai.

Reservas e mais informações podem ser obtidas através do site www.opescador.com.br ou pelos telefones: (43) 9 9910-3895 / 3551-2893.

O complexo de Lazer está localizado na Av. Silveira Pinto,838 em Ribeirão do Pinhal.