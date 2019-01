Programação especial este fim de semana no O Pescador

O Pescador Complexo de Lazer de Ribeirão do Pinhal -PR terá uma programação especial de sexta a domingo com pratos e atrações ao vivo. Confira:

Quinta-feira 3 de janeiro

Prato especial: Picanha da chapa + Salada + Mandioca + Arroz e Grátis 1 chopp por apenas R$59,90



Sexta-feira 04 de janeiro

Prato especial: Filé Mignon aperitivo com cebola e molho de mostarda + Arroz + Mandioca Porção de Batata frita por apenas R$69,90

Atração Musical à noite: 21h Maurício Góis (Ourinhos) com o melhor do MPB e Pop Rock

Sábado 5 de janeiro

Prato especial 3 Tesouros: Porção de tilápia empanada + Tilápia à moda Pescador + Bolinho de Tilápia= Tudo por R$ 39,90

Atrações de música ao vivo à tarde e à noite: 16h – Letícia Menegasso (Ourinhos) (MPB, Pop, Samba) e 19:30h Karina Pinheiro (Tomazina) (sertanejo)

Domingo 6 de janeiro

Atrações de som ao vivo: 12h: Matheus Cavalcante (MPB, Pop, Rock) 16h Wilson Reis (sertanejo raiz e universitário) (Santo Antônio da Platina)

OPescador Está localizado na Av. Silveira Pinto, 838 |Ribeirão do Pinhal | PR

Reservas de mesas e informações:

☎ (43) 3551-2893

📱 (43) 999837-2682

🎣www.opescadornanet.com.br