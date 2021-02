Devido ao atual contexto de pandemia e os efeitos biológicos e psíquicos ocasionados por ela, os participantes do projeto de extensão “Ações de prevenção, cuidados e combate a pandemia do Coronavírus no Norte do Paraná” da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), com apoio da Fundação Araucária, Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) e a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) oferecerão atendimento psicológico aos servidores da Instituição e comunidade externa. O intuito é proporcionar um espaço de escuta qualificada, acolhimento, troca de ideias e orientação. O grupo de apoio psicológico online é gratuito.