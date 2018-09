Projeto de permuta pode render R$ 3 milhões a Wenceslau Braz

Troca de terrenos entre Judiciário e prefeitura

Um projeto de permuta entre o município e o Poder Judiciário pode render um investimento de aproximadamente R$ 3 milhões em Wenceslau Braz para a construção de um novo fórum de justiça.

A permuta seria entre um terreno da prefeitura na Vila Santa Maria (foto) , atrás da igreja São José, e o terreno ao lado do fórum eleitoral (no Jardim San Rafael) mais a praça do fórum, localizada no centro da cidade.

Caso o projeto seja aprovado, o terreno na Vila Santa Maria passaria para o Poder Judiciário, que utilizaria o espaço para construir um novo fórum de justiça. Já o atual fórum e todo o terreno ao seu redor passaria para o município e o prédio poderia se tornar a nova sede da prefeitura, assim como o terreno ao lado do fórum eleitoral poderia ser usado em novas obras do município.

Inicialmente foi cogitada a possibilidade do novo fórum ser construído próximo ao fórum eleitoral, porém o Poder Judiciário não aceitou o local e a construção do novo fórum de justiça está condicionada a permuta com o terreno na Vila Santa Maria, ou seja, a obra só sai do papel se a permuta dos terrenos for oficializada.

VANTAGENS – Desta forma o município trocaria um terreno baldio de aproximadamente 4 mil metros por um espaço de 9 mil metros em um bairro em desenvolvimento mais todo a praça do fórum já com um prédio construído e pronto para ser utilizado na área central da cidade.

Além do espaço maior, a prefeitura também passaria a ter a posse do atual prédio do fórum, que a princípio é visto como o lugar ideal para ser a nova sede do executivo,pois tem espaço suficiente para acomodar praticamente todas secretarias, além de localização privilegiada.

Para o Poder Judiciário, que vê como inviável uma nova reforma no atual prédio do fórum, a construção de um espaço moderno e que atenda todas as necessidades da justiça é o grande bônus, e o terreno de 4 mil metros seria suficiente para isso.