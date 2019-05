Projeto Educação Escoteira realizado em Ibaiti

Uma forma melhor de ver o mundo

O Grupo Escoteiro Água da Pedra 220 de Ibaiti, realizou, no final de semana, no Colégio Júlio Farah, a aplicação do Projeto Educação Escoteira, em Ibaiti.

A atividade é realizada anualmente nas escolas, pelos Escoteiros do Brasil. Oferece aos estudantes uma aproximação, com os jovens que já participam do Movimento Escoteiro. O objetivo desse Projeto é alcançar o maior número possível de adolescentes, causando, assim, um grande impacto social.

É um dia de conhecimento, ou seja, aprendem o que tem na escola, porém, de forma diferenciada, através de jogos, brincadeiras, dinâmicas, assim como é feito dentro do Grupo Escoteiro, colocando em prática. E as experiências trocadas por eles são de suma importância, para criarem seus próprios conceitos sobre a vida e o mundo em que vivemos.

“Nós, do Grupo Escoteiro Água da Pedra 220, ficamos extremamente felizes e agradecidos à Diretora Luciane A. Garcia Ribas, do Colégio Júlio Farah, em acreditar e receber nossa proposta. Foi um sábado diferenciado para cada criança e jovem presente. Aprenderam e vivenciaram situações diferentes. Satisfatório, para nós, ao sair e saber que cumprimos com êxito nosso propósito de querer o bem ao outro; de fazer o outro feliz; de mostrar que há muitas possibilidades nos esperando. Basta dar um voto positivo, que há uma forma melhor de ver o mundo.”

Agradeceram as presenças dos Chefes Escoteiros, que tiveram presentes na realização do projeto, Odair Munhoz, Dircione, Cris, Anizio, Hairton Jr, João Thiago (Zé Coméia), Jorge, Jane, Marcia, Milton e Orley Ribas.