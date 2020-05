Projeto envolve instituições para doação de máscaras em duas cidades do NP

Voluntários trabalham na prevenção da Covid-19

Um projeto ainda incipiente tem tido sucesso. Foi gestado e desenvolvido pelo Departamento Penitenciário do Paraná (Depen) em parceria coma os Poderes Executivo, Ministério Público Estadual , Judiciário, Conselho da Comunidade e entidades religiosas como o MFC e envolve detentas das cadeias públicas platinense e ibaitiense.

São máscaras de prevenção e proteção contra a Covid-19 e ainda servem para resgatar a auto-estima e ressocializar as mulheres.

A Prefeitura cedeu cinco máquinas de costura por meio de um contrato de direito real de uso a pedido do Conselho da Comunidade. Integrantes do grupo que está à frente da iniciativa visitou o gabinete do chefe do Executivo, Professão Zezão, para agradecer e tratar do assunto (fotos). Foram recebidos também pelos secretários de Planejamento, Airton Diniz, de Assistência Social, Cristiano Benedito Lauro e o assessor jurídico Mateus Pelizzari.

São 150 máscaras por dia. Para cada três dias de trabalho são beneficiadas com um dia de diminuição na pena a que foram condenadas.Lúcia Helena e Cid Leme, casal coordenador da Ação Social do MFC (Movimento Familiar Cristão) vem ajudando muito na arrecadação voluntária.

A intenção é de confeccionar o maior número de máscaras possíveis e disponibilizar a população que necessita e aos grupos de risco.

A entrega das máscaras está sendo feita pela Secretaria de Assistência Social.

O Tiro de Guerra 05/004 e as Igrejas têm apoiado bastante.

As matérias-primas são todas doadas por meio do voluntariado.

Há seis detentas trabalhando na oficina de segunda a sexta, das 8 às 11 e das 13 às 17 horas.

O Conselho da Comunidade e o Depen pedem que as doações continuem sendo feitas para que as detentas possam continuar trabalhando na confecção das máscaras.

Além desse trabalho, também serão produzidas enxovais para as mães da Casa de Apoio do Hospital Regional do Norte Pioneiro.

Interessados em doar, seguem os contatos para maiores informações:

Cadeia Pública (Tide): 3534-1011;

Jéfoni Nogari: 99900-8133;

Alex Massarelli: 99976-3458.

“Acreditar na recuperação do ser humano é acreditar no poder de Deus. Contribuir para ressocialização de quem precisa, é ser luz no mundo e sal da terra”, afirma Jefoni.

Seguem abaixo os materiais que, em média, são necessários para 40 dias :

1. 15 rolos de Tecido Algodão 100% (50m);

2. 8 rolos de Elásticos de 5mm ou 7mm (100m);

3. 20 rolos de Viés de 20mm (100m);

4. 8 cones de Linha/Fio para Overlock;

5. 6 cones de Linha/Fio para Máquina Reta e

6. 1 Pacote de Agulhas para Máquina de Costura Reta (10 un.).

FOTOS: EMERSON CHAGAS/ESPECIAL PARA O NPDIARIO