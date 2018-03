Projeto tavorense é selecionado pela Secretaria de Estado da Cultura

E apresentado em evento no MON em Curitiba

Há cinco meses está sendo desenvolvido em Joaquim Távora, através do departamento municipal de Cultura, o projeto social “Cine Clube Tavorense” que tem por objetivo principal “levar aos cidadãos o cinema e toda informação que ele transmite de forma gratuita, com diversão e conhecimento”, destacou o idealizador da iniciativa o ativista ambiental, roteirista, dramaturgo, escritor, Diretor Cultural, Flávio Luís Ribeiro (fotos).

O projeto teve seu ápice recente, quando Flávio recebeu comunicado do coordenador de Ação Cultural da Secretaria de Estado da Cultura (Seec), Rogério Luís Tonetti, de Curitiba, informando que o projeto foi um dos 10 selecionados no Estado para ser apresentado no 2º Encontro de Gestores e Dirigentes Municipais de Cultura do Paraná que, aliás, ocorreu nesta quinta e sexta-feira, 23, no MON (Museu Oscar Niemeyer), na Capital paranaense.

“Como não poderia ser diferente, fiquei muito feliz por isso. Um trabalho feito para a sociedade e para o despertar do intelecto. É uma honra falar de cinema nesse local de grande importância cultural e trazer o nome do nosso município além”, expressou emocionado o profissional tavorense, ao estar em Curitiba.

Era um sonho antigo a criação do Cine Clube e, com a oportunidade que estou tendo à frente do departamento de Cultura de Joaquim Távora, coloquei em prática e afirmo que é uma concretização que valeu a pena”

Flávio, Cuervo como é conhecido, informou que são apresentados filmes de relevância histórica, cultural e educativa, todas as sextas-feiras, com a exibição de duas sessões: infantil e adulta, às 20h e 21h, que ocorrem em espaço da Estação Ferroviária Affonso Camargo, em Joaquim Távora, que fica ao lado do Ginásio de Esportes do município,“as exibições são gratuitas e os filmes são de relevância histórica e cultural e, os participantes, podem também sugerir qual filme gostariam de assistir; nosso espaço é democrático” e acrescentou: “também pretendemos levar este projeto para os bairros”.

Neste período em que o projeto está em atividade já foram exibidos filmes de Charles Chaplin; filme francês: Perfume – a História de um Assassino; A Cor Púrpura (direção de Steven Spielberg com os atores Danny Glover, Whoopi Goldberg); o drama/comédia Tomates Verdes Fritos; Central do Brasil; Cinema Paradiso (filme italiano de 1988), segundo informou Flávio. Ele ainda lembrou que são distribuídos pirulitos e pipoca gratuitamente aos presentes.

Com relação à iniciativa do projeto Flávio disse que “era um sonho antigo e com a oportunidade que estou tendo à frente do Departamento de Cultura de Joaquim Távora, coloquei em prática e afirmo que é uma concretização que valeu a pena”. Como consegue os filmes mencionou que “os próprios cineclubistas disponibilizam os filmes, eles trazem as obras”. A estrutura para a exibição conta com caixa acústica, retro projetor e tela, que são disponibilizadas pelo departamento municipal.

Flávio lembrou que não se trata de um cinema, mas um “Cine Clube”. “É importante deixar isso bem claro, porque as pessoas vão para assistir as obras e discutir sobre ela, é um método bastante agradável. Semana passada, exibimos o filme nacional ‘Bicho de Sete Cabeças’, um drama do ano de 2000”, destacou. Há, ainda, exibições de desenhos animados para as crianças, também há alunos que são levados por professores. Recentemente as crianças assistiram o desenho do “Manda Chuva”.

O contato para falar com Flávio é (43) 9.9655-3123.

Ele está envolvido também no projeto “Parque Municipal de Monumento Natural Vale da Pirambeira”, resgatando a memória tavorense. Trata-se de uma lei de iniciativa popular que cria o Parque Municipal, que tem como objetivo a preservação do local, incentivo ao turismo, despoluição e recuperação da vida aquática do Rio Peroba, além de proporcionar aos cidadãos um local de qualidade para lazer ecológico, conforme discrimina a lei enviada pelo prefeito à Câmara de Vereadores e que foi aprovada por unanimidade pelo Legislativo municipal de Joaquim Távora.O parque tem uma área aproximada de 19,82 hectares, localizado à margem direita da Rodovia PR-092, Km 303,5, sentido Curitiba.

Texto: Fábio Galhardi/Especial para o npdiario

Fotos: Divulgação