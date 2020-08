Projeto vai trazer R$ 400 milhões para Escolas do Futuro

As novas escolas também contarão com Laboratórios de Educação Profissional

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte desenvolveu o projeto “Educação para o Futuro”, uma ação que pode trazer mais de R$ 400 milhões para o Paraná construir cinco novas escolas. São as chamadas de “Escolas do Futuro” por seu alto grau de modernidade e conectividade.

A verba também será usada para modernizar outras 150 instituições de ensino, transformando-as também em “Escolas do Futuro”. A população tem até o dia 16 de agosto para participar de uma Consulta Pública on-line e opinar sobre as obras.

O objetivo do projeto, que conta com financiamento parcial do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), é preparar os estudantes da rede pública estadual para a sociedade e o mundo do trabalho do século XXI. Por isso, as “Escolas do Futuro” passarão também por mudanças pedagógicas e inserção de tecnologias educacionais de ponta no currículo.

ESCOLAS DO FUTURO – As “Escolas do Futuro” terão alto grau de modernidade e conectividade, com painéis solares, sistemas sustentáveis de iluminação e ventilação, além de cisternas para armazenamento de água da chuva.

As novas escolas também contarão com Laboratórios de Educação Profissional, de Biologia, Física, Química e Informática. As escolas também terão Espaços Makers e de Robótica, além de salas de projetos, teatro, biblioteca e quadras poliesportivas.

As imagens do projeto podem ser conferidas no site da Consulta Pública.

CONSULTA PÚBLICA – O projeto está aberto para Consulta Pública on-line até o dia 16 de agosto. O objetivo é recolher opiniões da população sobre as obras que devem iniciar já nos próximos meses. A participação da população pode ser feita pelo site www.educacao.pr.gov.br/consultapublica. No link os paranaenses também encontram imagens de como ficarão as escolas no Estado.

As dúvidas da população levantadas na Consulta Pública serão respondidas em uma transmissão ao vivo no dia 17 de agosto.

NOVAS ESCOLAS – Ao todo serão cinco unidades, três delas com locais já definidos. São eles:

Cascavel

Endereço: Rua Fernando de Noronha, nº 3.105 – Bairro Florestal/Riviera

Previsão de vagas: 2.000 a 2.500 estudantes.

Ponta Grossa

Endereço: Rua Antônio Olavo Branco Martins, s/n – Bairro Contorno

Previsão de vagas: 2.000 estudantes.

Fazenda Rio Grande

Endereço: Rua Paraná, s/n – Bairro Estados.

Previsão de vagas: 2.000 a 2.500 estudantes.

Curitiba também deve receber uma unidade nova, assim como São José dos Pinhais, mas os locais ainda serão definidos.

As outras 150 escolas que passarão por reformas e serão modernizadas ainda serão definidas com base de uma série de critérios definidos pela Secretaria da Educação e pelo BID.