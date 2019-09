Projeto viabiliza Hospital do Câncer em Santo Antônio da Platina

Agora não tem mais entrave sério a ser ultrapassado

A Unidade de Pronto Atendimento ,obra iniciada em 2011, mas paralisada por causa da crise política no governo federal, finalmente terá uma destinação pragmática e voltada aos interesses da população.O prefeito de Santo Antônio da Platina, Professor Zezão Coelho (PHS), assinou no início da tarde desta segunda-feira, dia 23 (foto) , o projeto de lei com a desafetação( ato jurídico pelo qual se desfaz um vínculo legal, inerente à natureza de alguma coisa, à propriedade ou à posse, fazendo desaparecer a affectatio, isto é, o poder ou o direito sobre ela) e a doação de um terreno de 6.500 metros quadrados – contíguo à UPA- para o Hospital do Câncer de Londrina.

O documento foi encaminhado em seguida ao Poder Legislativo e já na noite desta segunda, em sessão ordinária, todos os vereadores sinalizaram que votarão de forma favorável.O HCL terá a Cessão Real de Uso.

Nesta semana, as comissões da câmara devem acelerar o trabalho e o PL será votado nos próximos dias possivelmente de maneira extraordinária.

Assim, nas semanas seguintes tudo será encaminhado, restando ainda pendências burocráticas (por parte da questão elétrica junto à Copel) e trâmites do Ministério da Saúde,por exemplo, mas o Hospital do Câncer de Londrina assumirá então a área e o prédio anexo, de 2.500 metros (fotos) e que custaria, aos preços de hoje, cerca de R$ 4 milhões.



Zezão, ao assinar o projeto, fez questão de agradecer a todas as lideranças de todas as áreas que, ao longo de quase uma década, lutaram para transformar o Elefante Branco numa obra que servirá para salvar vidas de todo o Norte Pioneiro, “agora, vamos continuar unidos, sem interesses pessoais nem políticos, e viabilizar a abertura para quem efetivamente necessita que são os doentes e suas famílias”, afirmou, emocionado, “as pessoas passam, mas as obras ficam, que Deus nos Ilumine e que os que virão no futuro mantenham uma obra que considero histórica e abençoada”, adicionou.

