Promoção Beneficente premia com carro e motos

Arrecadação será para hospital de Santo Antônio da Platina

Será realizado na próxima sexta-feira, dia 28, no Pedrão Espaço e Eventos, no Recinto de Leilão (EFAPI) a partir das 20 horas o 1º Jantar com show de Prêmios em prol ao Hospital Nossa Senhora da Saúde.

Terá bingo com prêmios de duas motos (Honda CG 125) e um carro (Fiat Mobi), ambos 0km (fotos).



O cabeleireiro platinense Valter Aparecido Carvalho (Valter do Salão) lidera a iniciativa, cujos principais objetivo, é arrecadar recursos financeiros para a troca do hidrante para a liberação do alvará de funcionamento da instituição,além de aquisição de fronhas, lençol e camas para a enfermaria.

O diretor Administrativo, Francisco Edno da Silva,e o diretor clínico do Hospital, o médico Cláudio Luis também estão participando da organização.

De acordo com Edno, o Nossa Senhora possui 102 leitos, distribuídos em Clínicas Cirúrgica, Médica, Obstétrica e Pediátrica.

Ainda há poucos ingressos do evento beneficentes, com direito a duas pessoas participarem incluindo jantar e bebidas.O preço é 600 reais.

Telefones para contato:(43) 3534-1510, 3534-4212 e 3534-6391.