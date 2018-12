Promoção de Natal dá carro 0 KM para felizardo de Japira

Ainda há muitos outros prêmios

Jeovan R. da Silva, de Japira,ganhou um Renault Kwid (foto) na promoção Natal Sonho Dourado 2018, iniciativa da Federação do Comércio do Paraná (Fecomércio) e que várias entidades do segmento participam no Norte Pioneiro.

Alguns municípios, como Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, estão juntos através das associações comerciais e empresariais locais.

A campanha iniciou no mês de novembro e termina no dia nove de janeiro de 2019.Haverá no total 11 sorteios.

Os prêmios ultrapassam o valor de R$ 1 milhão.

Serão dois Jeeps Renegade, seis Renault Kwid, sete motos e centenas de vale-compras e distribuídas 20 milhões de raspadinhas.

Cada R$ 50,00 em compra dá direito a uma raspadinha, e nela tem um código, que o consumidor acessa, faz o cadastro e concorre pela Loteria Federal.

