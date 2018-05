Promoção “Frantástica” no Subway

Subway está com a promoção Dupla “Frantástica”

Na compra do Sub Frango Teriyaki de 15 cm, no valor de R$ 16,00 ganha uma lata de Fanta Guaraná.

Essa promoção faz parte da atual campanha do Subway; Donos da *****Fanta Toda

A promoção iniciou-se este último dia 2 e vai até o dia 2 de junho.

É válido para lanches de 15 ou 30 cm

A promoção não é válida para o Baratíssimo e Barato do dia.

O restaurante Subway de Santo Antônio da Platina fica da rua Marechal Deodoro, 641, esquina com rua Tiradentes.