Promoção Npdiario/Molinis entrega prêmio para jacarezinhense

Ela tem 29 anos e três filhos

O gerente do Super Norte, Tiago Tobias, entregou para Maria Laurindo de Souza (foto) o prêmio ofertado pelo npdiario e rede Molinis.

A iniciativa terminou no Carnaval e a fã do jornal e consumidora do supermercado ganhou o Kit Churrasco com carnes, carvão, refrigerantes, pão de alho,farofa e sal grosso.

A felizarda tem 29 anos, três filhos e estuda para Formação de Docentes no Colégio Luiz Setti.