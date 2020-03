PROMOÇÃO OFICINA DO SEU CARLOS 10% DESCONTO

Todos os serviços tem 10% desconto em março falando que viu no npdiario

A Oficina do Seu Carlos Aparecido dos Santos (foto) possui 50 anos de experiência no mercado.

Você pode levar Ouro ou Prata que a oficina faz a Joia do seu gosto, possui um catálogo com inúmeros modelos para escolher. Conserto de Joias, Folheados e Bijuterias. Conserto em óculos em geral, pilhas para relógios, controles de portões, aparelhos para surdez e diabetes, calculadoras etc. Serviços com agilidade, pagamento à vista.

O conceituado estabelecimento comercial está situado em frente a loja Charme Jóias e Academia R4 CEMS, na rua Rio Branco 495-B, centro de Santo Antônio da Platina.