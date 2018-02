Promotora platinense fala sobre Campanha da Fraternidade em Joaquim Távora

Na noite de sexta-feira no Salão Paroquial

A promotora de Justiça, Nathalie Murilo Floroschk (fotos), de Santo Antônio da Platina, fará palestra nesta sexta-feira, dia 16, às 19h30m, no Salão Paroquial de Joaquim Távora.

Ela, que é paulista e atuou também na Comarca de Telêmaco Borba, comentará sobre a Campanha da Fraternidade 2018.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil definiu o tema, será Fraternidade e Superação da Violência, tendo como lema Em Cristo Somos Todos Irmãos (Mt 23,8*).

Este ano a temática escolhida é o combate a todo tipo de violência, provocando a sociedade a construir uma cultura de paz.Violência doméstica ou nas ruas, agressões físicas, ofensas verbais, preconceito, discriminação, opressão, são formas de violência que precisam ser denunciadas e combatidas por todos os cidadãos.Essa é a proposta e o gancho que a promotora terá para sua fala.

Devido ao seu alto grau de complexidade, o tema violência foi discutido, refletido e aprofundado num seminário que aconteceu no dia nove de dezembro na sede da CNBB,em Brasília.

A exemplo do que ocorre em todo o Brasil, nesta Quarta-Feira de Cinzas, dia 13, o Norte Pioneiro receberá as celebrações que marcam o início da Quaresma, que é o período de 40 dias que antecede a Páscoa, e também a abertura oficial da Campanha da Fraternidade, realizada há 56 anos no país.

Mateus 23,8* : “Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso Mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos”

