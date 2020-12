Determinações preveem multas altas e continua o toque de recolher

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou decreto que prorroga por mais dez dias as medidas restritivas e de distanciamento social para evitar a propagação do novo coronavírus e conter o aumento das infecções no Paraná. O prefeito Professor Zezão, de Santo Antônio da Platina, informou que seguirá a determinação e o texto do seu decreto 464/20 é o mesmo da normativa que terminaria nesta sexta-feira (18). Assim, a nova peça jurídica começa a valer e se estenderá até 28 de dezembro, podendo ser prorrogado ou não.

O documento platinense, assim como o do governo estadual, estabelece, entre outras regras, a proibição de confraternizações e eventos presenciais que causem aglomerações com grupos de mais de 10 pessoas, excluídas da contagem crianças de até 14 anos. A exceção são ações sem contato físico, incluindo o modelo drive in. Ou seja, reforça o pedido para que as pessoas passem as celebrações de Natal dentro de seus núcleos familiares, evitando aglomerações.

O toque de recolher permanece sendo das 22 horas até cinco horas da manhã.

Apenas serviços considerados essenciais, como saúde, segurança pública, limpeza pública, produção, distribuição e comercialização de alimentos, ficam liberados da restrição de circulação. As medidas restritivas foram elaboradas pelo comitê de combate a Covid-19.

Para lembrar o regramento, o decreto é republicado abaixo:

Santo Antônio da Platina registrou por meio do boletim desta quinta-feira, dia 17, mais 11 casos da Covid-19 chegando agora a 801 positivados , dos quais 728 já recuperados.

São 50 doentes em domicílio e seis hospitalizados e ainda 105 em investigação.