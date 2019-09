Prossegue impasse da sede do curso de Medicina

UENP discute questões técnicas com Amunorpi

Na tarde desta quinta-feira, dia cinco, a Reitoria da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) realizou reunião com médicos, lideranças políticas e prefeitos da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi), em Jacarezinho. Durante o encontro, mediado pela reitora da UENP, Fátima Aparecida da Cruz Padoan, foram discutidas questões técnicas que envolvem a criação do curso de Medicina na UENP.

Na reunião, o pró-reitor de Planejamento e Avaliação Instituição da UENP, Bruno Galindo, apresentou o Projeto Político Pedagógico do Curso. Após a fala do pró-reitor, a palavra foi aberta para todos os participantes. Durante os pronunciamentos, foram questionadas, por exemplo, questões técnicas sobre a instalação do curso em Cornélio Procópio, sobre sua forma descentralizada de aulas práticas e atendimento em mais de um município, além da proximidade com a cidade de Londrina, o que, segundo os prefeitos, traria ainda transtornos para o Norte Pioneiro que teria de manter o transporte de paciente para outras regiões para atendimento médico.

Todos os questionamentos foram respondidos pela reitora Fátima Padoan e pelo pró-reitor Bruno Galindo.

“Precisamos que a Universidade, a Amunorpi e a Amunopi unam forças para construirmos juntos esse curso que é um sonho da UENP e de toda região. Cada prefeito do Norte do Paraná, região de abrangência da nossa Universidade, demostra entusiasmo pelo curso a ser ofertado na UENP. Que possamos então somar forças para viabilização desse projeto que deverá contribuir ainda mais para o desenvolvimento do Norte do Paraná”, disse Fátima.

A reitora destacou a função da universidade em promover formação de excelência e produção do conhecimento, lembrando a atuação da instituição em diversas áreas. “Diante de muitas colocações que temos ouvido sobre o curso, é preciso ter muita clareza de que a principal função da Universidade é formar e capacitar estudantes para o mercado de trabalho e não será diferente com o curso de Medicina”, acentuou.

Trabalhamos com muita seriedade em tudo que fazemos e não foi diferente com o projeto do curso de Medicina apresentado ao Governo, mas ainda assim estamos abertos ao diálogo na perspectiva de unirmos forças pela nossa Universidade”

Durante a reunião, a reitora ressaltou o comprometimento da gestão da reitoria com região de abrangência da UENP e destacou, entre outras conquistas, a luta para a viabilização das condições adequadas para instalação do curso de Odontologia em Jacarezinho.“Estamos empenhados em fazer o melhor que pudermos fazer. Nosso desejo é deixar durante nossa gestão um legado de conquistas e temos cumprido nossa função da melhor maneira possível. Trabalhamos com muita seriedade em tudo que fazemos e não foi diferente com o projeto do curso de Medicina apresentado ao Governo, mas ainda assim estamos abertos ao diálogo na perspectiva de unirmos forças pela nossa Universidade”, finalizou a reitora.

A Amunorpi deverá encaminhar para a Reitoria da UENP documento para formalizar os questionamentos feitos durante a reunião, que contou com a participação do coordenador regional da Casa Civil, Juarez Leal Daio, do vice-reitor da UENP, Fabiano Gonçalves Costa; do presidente da Amunorpi, o prefeito de Pinhalão, Sérgio Inácio Rodrigues; dos prefeitos de Ribeirão Claro, Mário Pereira, e de Santo Antônio da Platina, Professor Zezão.

Veja também: https://npdiario.com/educacao/guto-sem-consenso-santo-antonio-e-cornelio-ficam-sem-medicina/

O empresário Marcelo Palhares, uma das lideranças que representam o governador Carlos Massa Ratinho Junior no Norte Pioneiro, presente ao encontro, defende que o curso seja em Jacarezinho.

Ratinho, desde o início de sua gestão adiantou que não tomará nenhuma decisão que não seja consensual, por isso aguarda um acordo entre as diferenças posições.

O secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Paraná, deputado estadual licenciado Guto Silva (PSD) também já declarou que, enquanto não houver consenso, o curso de Medicina da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) não será instalado.

Em novembro de 2018, após a vitória de Ratinho Junior no primeiro turno, tornou pública a seguinte Nota de Esclarecimento:

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), criada há 12 anos, vem atuando com seriedade, excelência e protagonismo na promoção da ciência e do conhecimento por meio de seus cursos de graduação e pós-graduação. O curso de Medicina da UENP vem somar às ações já realizadas pela Universidade no sentido de buscar propiciar ao Norte Pioneiro um próspero momento para sua história.

Comprometida com qualidade de vida das pessoas, com o bem comum e com o desenvolvimento de sua região de abrangência, a UENP construiu conjuntamente com profissionais da área de saúde da região (médicos e agentes públicos) um projeto de curso de Medicina que trouxe como diretriz a regionalização, para que pudesse estar presente em todo o Norte Pioneiro do Paraná, levando a medicina a quem mais precisa. Dessa forma, os atendimentos do curso acontecerão em Cornélio Procópio, Bandeirantes, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e São Jerônimo da Serra.

O curso de Medicina, diferente da maioria dos cursos de graduação, exige requisitos mínimos para sua implantação. A escolha de Cornélio Procópio para sediar o curso levou em conta aspectos estritamente técnicos que não poderiam ser viabilizados, atualmente, por outro município do Norte Pioneiro. Dessa forma, levou-se em conta números suficientes de estabelecimentos de saúde; de médicos em diversas especialidades; e de atendimentos, a chamada casuística para que os alunos possam observar e praticar.

A análise rigorosa desse e de outros dados destacados no projeto do curso confirmam Cornélio Procópio possuir a melhor condição instalada com Campus da UENP para receber o curso de Medicina. Após análises, os Conselhos Superiores da UENP, formado por professores, agentes universitários e estudantes, ratificaram a decisão de instalação do curso no Campus de Cornélio Procópio, com atendimento descentralizado em outras cidades, com base em critérios técnicos e na viabilidade e sustentabilidade da graduação, bem como no compromisso com a qualidade de formação dos estudantes.

A UENP, que conta com o apoio dos Gestores Públicos e da Sociedade Civil organizada do Norte Pioneiro, continuará trabalhando para cumprir sua missão de atuar no processo de desenvolvimento regional e do Estado do Paraná, participando ativamente do trabalho de construção integral da sociedade e de seus cidadãos, buscando sempre a melhoria da qualidade de vida, promovendo a democracia, a cidadania e o desenvolvimento socioeconômico, pela valorização e socialização do conhecimento e do saber historicamente construído e constituído.