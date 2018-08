Prossegue Operação Motoqueiro Fantasma na PR-439

Das 14 às 17 horas deste sábado

Em continuidade à Operação Motoqueiro Fantasma, A Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atuou entre 14 e 17 horas deste sábado, dia 25, no KM 61 da PR-439.

Oito veículos e seis motocicletas foram abordadas.

Um Gol e uma moto ficaram retidos ao pátio do PRE e duas motos com placas de outras veículos foram apreendidas.



Os condutores foram encaminhados para a Polícia Civil.Não ficaram presos alegando que compraram as motos em leilões, mas responderão por adulteração dos sinais de identificação.

A Equipe foi formada pelos soldados Kiyoshi e Ricardo.

Leia também: https://npdiario.com/cidades/comeca-operacao-motoqueiro-fantasma/