Prostituta drogada dá trabalho para polícia e assistência social

Em Santo Antônio da Platina

Uma mulher de 40 anos mobilizou forças de saúde, segurança e assistência social em Santo Antônio da Platina.Por volta das 22h20m de quarta-feira uma mulher pediu socorro no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Aparentado estar drogada foi atendida pelo SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e levada ao Pronto Socorro Municipal, e após ser medicada, conduzida à 38ª Delegacia Regional de Polícia Civil.

Nesta quinta-feira, dia 26, logo pela manhã esteve novamente na PRF e, finalmente, recebeu suporte da assistência social do município.

Segundo fontes críveis, seria uma prostituta que faz ponto perto do posto de combustíveis Santa Rita, às margens da BR-153.