Provopar de Ribeirão do Pinhal retoma atividades

Primeira reunião foi na sede do legislativo

Após alguns anos inativo o Programa do Voluntariado Paranaense (Provopar) retoma as atividades em Ribeirão do Pinhal. Nesta segunda-feira (29) uma reunião foi realizada com membros da comunidade, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores, para apresentar o trabalho que pode ser desenvolvido pelo Provopar no município e explanar de que forma ele pode atuar em benefício à sociedade Ribeiro-pinhalense num todo.

Também foram convidados voluntários para participar dessa nova fase do programa aqui em Ribeirão do Pinhal.

A presidente da atual diretoria, Magali Mossato Corrales (foto principal à direita), falou um pouco sobre as atividades já desenvolvidas pelo Provopar nos anos anteriores.

Neste ano de 2018, a atual diretoria convocou a comunidade para apresentarem chapas independentes no intuito de reativar efetivamente o trabalho do Provopar. Também foi feita uma readequação do estatuto para que o mesmo possa estar de acordo com as novas leis vigentes. “Seguindo o novo estatuto a escolha não será por nomeação, caberá a uma votação entre membros da comunidade para eleger a nova diretoria”, esclarece Magali.



A nova diretoria atuará pelos próximos três anos de gestão, trabalhando na organização, capacitação e promoção de ações que visem à implantação do programa no município de forma a atender às famílias que mais precisam. O programa é voltado principalmente para a atividade de combate à pobreza e promoção da cidadania. Para isso conta com trabalhos de natureza assistencial, cultural e social, promovidos em parceria com órgãos públicos e entidades privadas.

A nova reunião para apresentação das chapas e eleição da nova diretoria acontecerá no dia oito de fevereiro, às nove horas.

Texto e fotos: Priscila Dutra