PS e Hospital ganham respiradores em Santo Antônio da Platina

Para tratamento de pacientes com quadros graves da Covid-19

O prefeito Professor Zezão e a secretária municipal de Saúde, Gislaine Galvão (fotos), agradeceram, publicamente na tarde desta terça-feira, dia 28, ao deputado Pedro Lupion(DEM). É que ele, através de recursos públicos, viabilizou dois respiradores para Santo Antônio da Platina. Um será destinado ao Pronto Socorro Municipal e outro ao Hospital Nossa Senhora da Saúde.

Os ventiladores pulmonares são essenciais para tratar pacientes com insuficiência respiratória e cada vez mais buscados para o tratamento de pacientes com quadros graves da Covid-19, doença que causa a dificuldade extrema de respiração.

A oxigenoterapia consiste na administração artificial de oxigênio com o intuito de manter as trocas gasosas do organismo em níveis adequados. Ou seja, quando o paciente não consegue levar oxigênio para o sangue, essas técnicas artificiais são eleitas para cumprir o papel.

O aparelho funciona administrando a quantidade de ar que entra e sai do pulmão e controlando a mistura utilizada de gases e a quantidade de oxigênio. No caso da Covid-19, o ventilador ajuda a manter o paciente vivo (sem conseguir respirar adequadamente, há a chance de morte), enquanto outros procedimentos são usados para combater a infecção viral.