PSD sai fortalecido das eleições nas regiões Amunorpi e Amunop

O resultado nas urnas é uma vitória para o governador Carlos Massa Ratinho Junior, que preside o PSD no Paraná e deve contar os apoios nos municípios em uma eventual candidatura à reeleição em 2022. O PSD ganhou 94 prefeituras a mais do que em 2016, quando tinha ficado no comando de 27 cidades.

O PSD conquistou quase 100 prefeituras a mais do que o segundo partido, o MDB, que venceu 27 disputas por prefeituras. PL e DEM vêm na sequência, com 25 cidades cada.

Já entre os que mais avançaram, além do PSD, estão o PSL, com 18 prefeituras a mais do que em 2016, o PODEMOS, com 17 cidades a mais, o PL, que acrescentou 9 municípios, e o DEM, com saldo positivo de 6 cidades.